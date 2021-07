Toppan Merrill: JoAnn Kern nuovo presidente

Toppan Merrill, una controllata di Toppan Leefung Pte. Ltd. e parte di Toppan Inc., il gruppo di stampa più importante al mondo, ha annunciato la nomina di JoAnn Kern alla guida dell’azienda.

Jeffrey Riback, che ha ricoperto l’incarico di Presidente fin dal 2012, è andato in pensione. Riback rimarrà membro del CdA di Toppan Merrill.

“JoAnn Kern è un’imprenditrice dinamica e una business leader globale. Possiede le conoscenze e la passione necessarie per guidare la missione di Toppan Merrill per Expand Possible (ampliare il possibile) attraverso la tecnologia realizzata da esperti per i nostri clienti”, ha dichiarato Riback.