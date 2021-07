Carlo Aliverti entra nel board di RBA Design

Un importante nuovo ingresso per la nota agenzia milanese di brand design. Aliverti si unisce ai soci storici Fabrizio Bernasconi, Stefano Fabrucci e Nicola Mincione.

RBA Design, da 25 anni uno dei principali player del mercato nel settore della brand identity, vive un’importante fase di rinnovamento e sviluppo con l’ingresso nella compagine societaria di Carlo Aliverti, tra i più conosciuti ed apprezzati professionisti del settore.

Forte di una lunga esperienza maturata nelle principali agenzie di branding italiane – Giò Rossi, Futurebrand (per cui ha avviato la sede italiana), Robilant & Associati, Break Design – Aliverti si unirà ai soci storici Fabrizio Bernasconi, Stefano Fabrucci e Nicola Mincione, portando nuovi spunti professionali e nuove idee.

RBA Design è oggi una realtà che opera con un team di 30 professionisti e che lavora con clienti del calibro di Gruppo Campari, Findus, Granarolo, Cantine Maschio, Fratelli Beretta, Colgate Palmolive, Grandi Stazioni Retail, per citarne alcuni.

Grazie alla sua esperienza, maturata principalmente nei mercati di largo consumo, Carlo Aliverti si occuperà di Brand Strategy e Sviluppo. Un progetto solido, di ulteriore crescita per l’agenzia che ha sempre fatto della continuità societaria un punto di forza, per i propri clienti e per le risorse interne.

Carlo Aliverti dichiara: “Sono davvero felice di poter iniziare una nuova avventura professionale in RBA, dove da molti anni conosco i soci fondatori, persone di grandi qualità e professionisti di spicco. Il mondo è cambiato, viviamo ormai molto del nostro tempo nell’ambiente digitale, ma i pilastri della buona comunicazione non cambieranno mai: Per essere riconosciuti e ricordati, oggi più che mai, bisogna avere il coraggio di distinguersi e comunicare con forza un messaggio semplice e originale”.

“Sono particolarmente soddisfatto che Carlo abbia accettato la nostra proposta di diventare socio in RBA – dichiara Fabrizio Bernasconi – in un momento in cui tutti dobbiamo considerare il cambiamento quale fattore imprescindibile per un rinnovamento ed una crescita, il nostro avviene con una persona che potrà portare in RBA nuove idee, nuove modalità gestionali ed operative, nuove relazioni, nella comprensione e nel rispetto di un’identità consolidata ed affidabile. Anche grazie a Carlo la nostra agenzia sta già guardando ad un prossimo futuro con positività ed ottimismo.