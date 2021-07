Luxottica acquisisce l’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria

Luxottica (nella foto, l’a.d. di Essilorluxottica Francesco Milleri) annuncia l’acquisizione dell’Istituto di Ricerca e di Studi in Ottica e Optometria (IRSOO) di Vinci (FI), storica scuola di ottica e optometria, tra le più prestigiose del Paese. “L’investimento nel territorio toscano – si legge in una nota – permetterà di valorizzare un’eccellenza italiana preservandone la qualità e l’autonomia e garantendo supporto e risorse per sostenerne lo sviluppo futuro, a vantaggio dell’intero comparto”.

Assieme a IRSOO, Luxottica potrà inoltre investire per sostenere e diffondere ulteriormente la professione di ottico, tra le poche in Italia a vantare un’occupazione lavorativa pressoché prossima al 100%. Alessandro Fossetti rimarrà il Direttore e Responsabile Formazione di IRSOO, e la scuola manterrà la sede nell’attuale palazzo storico nel Comune di Vinci. Nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato nominato Gaetano Viciconte, Avvocato del Foro di Firenze, esperto di diritto amministrativo.

“La nostra priorità, condivisa con Luxottica, sarà di preservare la qualità e l’autonomia dell’Istituto perché possa rimanere un punto di riferimento sul territorio per l’intero settore, aperto e al servizio di tutti. Allo stesso tempo, potremo contare sul supporto e sulle risorse di un grande Gruppo come EssilorLuxottica per rendere sostenibili l’offerta formativa di qualità e le strutture della scuola nel lungo periodo, oltre che per sviluppare nuove opportunità per il futuro che, grazie al digitale, valuteremo anche a livello europeo.”, ha spiegato il Presidente di IRSOO Gaetano Viciconte.