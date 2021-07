Safilo e Carolina Herrera annunciano un accordo globale di licenza eyewear

Safilo, tra i più importanti player del mercato dell’eyewear per design, produzione e distribuzione di occhiali, e Carolina Herrera, fashion brand di fama internazionale, annunciano oggi un accordo di licenza quinquennale per il design, la produzione e la distribuzione delle collezioni eyewear a marchio Carolina Herrera. Il contratto di licenza entrerà in vigore il 1° gennaio 2022.



“Carolina Herrera è un brand iconico della moda di lusso, famoso e apprezzato in tutto il mondo per il suo stile femminile e di estrema eleganza”, ha dichiarato Angelo Trocchia, Amministratore Delegato del Gruppo Safilo. “Siamo molto lieti di iniziare questa nuova partnership, che rappresenta un importante inserimento nel nostro portafoglio marchi e una opportunità significativa per far crescere e rafforzare ulteriormente l’immagine e la portata geografica del brand grazie alle nostre capacità uniche di design e distribuzione del prodotto. Nella ridefinizione del nostro portafoglio marchi Carolina Herrera ci aiuterà a rafforzare la nostra proposta donna e sarà un’aggiunta fondamentale per controbilanciare efficacemente le più recenti uscite di licenze. Questo nuovo accordo di licenza è in linea con la nostra strategia aziendale e le iniziative chiave messe in atto negli ultimi anni per consolidare e sviluppare ulteriormente la nostra posizione di leader nel mercato dell’occhialeria”.



“Siamo entusiasti di avviare questa nuova partnership con Safilo, leader riconosciuto a livello mondiale nel settore eyewear. Safilo condivide la nostra passione per la creatività, l’innovazione e la qualità. Insieme, ci impegneremo a creare una collezione di occhiali che sia una declinazione coerente dello spirito del brand e del linguaggio del nostro Direttore Creativo, Wes Gordon, rafforzando al contempo i codici distintivi della Maison. Grazie all’esperienza di Safilo e alla distribuzione globale, siamo fiduciosi che questa collaborazione porterà alla creazione di occhiali straordinari in grado di coinvolgere ed entusiasmare il nostro pubblico in tutto il mondo”, ha aggiunto Emilie Rubinfeld, Presidente di Carolina Herrera Ltd.