Urban Angehrn è il nuovo Direttore della FINMA

Il Consiglio di amministrazione dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha nominato Urban Angehrn nuovo Direttore della FINMA. Il Consiglio federale ha approvato la nomina. Urban Angehrn assumerà il nuovo incarico il 1° novembre 2021. Fino a questa data Jan Blöchliger continuerà a rivestire la carica di Direttore ad interim della FINMA.

Urban Angehrn sarà il nuovo Direttore della FINMA dal 1° novembre 2021 e andrà così a sostituire Mark Branson, che ha lasciato la FINMA il 31 maggio 2021, e Jan Blöchiger, che attualmente riveste la carica di Direttore ad interim. Per l’occupazione del posto vacante, il Consiglio di amministrazione ha effettuato un’ampia ricerca e valutazione. Come previsto dalla procedura, la nomina da parte del Consiglio di amministrazione della FINMA è stata approvata dal Consiglio federale.

«Con la nomina di Urban Angehrn la FINMA acquisisce un dirigente che vanta una solida esperienza in materia di mercati finanziari, a livello sia nazionale che internazionale, in ambito assicurativo e bancario e nell’asset management. Il nuovo Direttore ha inoltre grande dimestichezza con i temi del futuro, come la digitalizzazione e la sostenibilità, che caratterizzeranno la piazza finanziaria», afferma Marlene Amstad, Presidente del Consiglio di amministrazione della FINMA.

Urban Angehrn (56 anni, nazionalità svizzera) è attualmente membro della direzione del gruppo e Group Chief Investment Officer di Zurich InsuranceGroup; inoltre, riveste la carica di Presidente del consiglio di amministrazione di Zurich Life Insurance Company e di Presidente del Consiglio di fondazione della Cassa pensioni del gruppo assicurativo Zurich. Opera da più di 14 anni al servizio di Zurich e precedentemente ha rivestito varie funzioni presso Winterthur, Credit Suisse First Boston e JP Morgan. Urban Angehrn ha conseguito un dottorato in matematica presso l’Università di Harvard ed è titolare di un master in fisica teorica presso il Politecnico federale di Zurigo.

«Mi rallegro di portare avanti, insieme al Consiglio di amministrazione e alla Direzione, la FINMA all’alto livello raggiunto e di contribuire a preparare la piazza finanziaria alle sfide del futuro», afferma Urban Angehrn.

Jan Blöchliger continuerà a rivestire la carica di Direttore ad interim fino al 31 ottobre 2021. Marlene Amstad asserisce: «A nome di tutto il Consiglio di amministrazione della FINMA ringrazio Jan Blöchliger per l’eccellente lavoro svolto quale Direttore ad interim e tutta la Direzione per il grande impegno dimostrato nella prosecuzione dell’attività in questa fase transitoria.»