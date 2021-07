Amazon, inaugurato il deposito di smistamento di Cagliari

Aperto lo scorso novembre, è stato inaugurato ufficialmente ieri il deposito di smistamento Amazon di Cagliari, che ha una superficie di circa 6.000 metri quadrati. Vi potranno lavorare oltre 30 operatori di magazzino a tempo indeterminato, secondo quanto comunicato dall’azienda. Inoltre, si prevede che i fornitori di servizi di consegna di Amazon reclutino, sempre a tempo indeterminato, oltre 70 autisti che ritireranno gli ordini dal deposito e li consegneranno ai clienti finali. Gli ordini dei clienti saranno spediti da un centro di distribuzione o centro di smistamento al deposito dove saranno caricati sui veicoli dei corrieri per la consegna finale.

“La gran parte della forza lavoro è costituita da ragazzi cagliaritani e sardi”, ha osservato il sindaco di Cagliari, Paolo Truzzu, che stamane ha partecipato all’inagurazione. “Cagliari offre tradizionalmente un tessuto fertile per imprese innovative. Quello che chiediamo ad Amazon è di costruire un rapporto positivo con le imprese commerciali locali in modo da supportare la distribuzione dei prodotti sardi di qualità.”

“Il deposito di Cagliari, entrato in attività lo scorso novembre, rappresenta un’apertura strategica per la nostra rete logistica in particolare nell’area del sud della Sardegna”, sottolinea Francesco Piu, responsabile del deposito di smistamento di Cagliari. “Questo sito creerà oltre 100 posti di lavoro a tempo indeterminato tra operatori di magazzino assunti da Amazon e autisti delle aziende fornitrici di servizi di consegna”.