Dirk Tirez è il nuovo CEO di Bpost

Il Consiglio di Amministrazione di Bpost ha deciso all’unanimità, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine di Bpost, di nominare Dirk Tirez nuovo CEO del gruppo Bpost.



Dirk Tirez è attualmente Chief Executive Officer ai e Chief Legal & Regulatory Officer e Company Secretary.

Dirk è stato selezionato da un solido pool di candidati altamente qualificati a seguito di un processo competitivo di ricerca e selezione svolto dal Comitato Remunerazione e Nomine supportato dalla società di ricerca esecutiva esterna, Korn Ferry.



Audrey Hanard, presidente del consiglio di amministrazione del gruppo Bpost: “L’ambizione di bpost è continuare a garantire servizi pubblici di alta qualità per i cittadini belgi e continuare la sua trasformazione a lungo termine in un attore chiave in crescita internazionale nella logistica dell’e-commerce. Il Consiglio di amministrazione ha ora approvato all’unanimità la scelta di Dirk come CEO del gruppo Bpost. Le sue esperienze combinate con una profonda conoscenza del settore della logistica postale e dell’e-commerce lo qualificano in modo univoco per guidare il gruppo Bpost e guidare l’implementazione della strategia dell’azienda, come Dirk ha dimostrato negli ultimi mesi come CEO ad interim. Una stretta collaborazione con il Consiglio di Amministrazione, nonché un dialogo sociale costruttivo, rimangono di fondamentale importanza in questo processo. A nome del Consiglio, vorrei augurargli tutto il meglio e non vedo l’ora di lavorare a stretto contatto con lui nell’interesse dei 34″.

Dirk Tirez, nuovo CEO di Bpost group ha dichiarato: “L’obiettivo prioritario di Bpost rimane quello di mantenere la sua rilevanza e indipendenza in modo che possa continuare a svolgere il suo ruolo sociale, sociale ed economico in un contesto in cui l’attività postale tradizionale sta gradualmente diminuendo. Bpost ha mosso i primi importanti passi trasformandosi in un operatore logistico di e-commerce, sia in Belgio che all’estero, dimostrando che le nostre attività di pacchi stanno compensando il calo della posta per il momento. Tuttavia, molto resta da fare e Bpost deve continuare la trasformazione soddisfacendo le legittime aspettative dei suoi vari stakeholder e mantenendo un sano equilibrio economico. Abbraccio davvero questa nuova sfida con fiducia e determinazione”.