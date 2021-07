Deenova espande la sua serie di vittorie in Italia aggiudicandosi la gara d’appalto di 9 anni presso la ASST di Vimercate

Deenova ha rivelato oggi pubblicamente che il suo notevole successo nel mercato europeo nel 2020 si è costantemente esteso all’Italia nel corso del 2021 con la recente gara d’appalto pubblica vinta da Deenova presso la ASST di Vimercate . La fornitura prevede robot automatizzati per la dose unitaria della Serie D1, tra cui 6 All-In-1 Stations, 40 moduli di armadi tra moduli Barcode, Firgorifero e per farmaci stupefacenti, e la continua erogazione del Servizio completo di Deenova per la gestione dei farmaci monodose e multidose.

Giorgio Pavesi, amministratore delegato di Deenova Italia, ha dichiarato: “È una conferma del nostro slancio sul mercato europeo iniziato nel 2020, che combina nuovi contratti di robotica e di servizio presso i principali ospedali europei con l’acquisto aggiuntivo di tecnologie e servizi complessi da parte dei precedenti clienti Deenova, mostrando chiaramente un alto livello di continua soddisfazione per le nostre soluzioni di automazione tra la nostra base clienti esistente, come per l’ospedale di Vimercate.”

Gli ospedali dell’ASST di Vimercate sono 5 strutture ospedaliere all’avanguardia, acute e non, presenti sul territorio della Brianza, dove architettura, tecnologia e organizzazione sono finalizzate a porre il paziente al centro dei percorsi logistici e diagnostico-terapeutici. Essi comprendono: l’Ospedale di Vimercate, il Presidio Ospedaliero di Desio, l’Ospedale di Carate Brianza, il Presidio Ospedaliero di Seregno e il Presidio Ospedaliero di Giussano per circa 900 posti letto.

Christophe Jaffuel, Direttore Commerciale di Deenova, ha dichiarato: “Queste ultime due vittorie di gare pubbliche pluriennali (San Camillo e ASST di Vimercate) evidenziano le principali caratteristiche di differenziazione di Deenova rispetto ad altri fornitori: la cura del paziente che mira ad una maggiore sicurezza e una migliore aderenza alla terapia così come la reperibilità 24/7.”

Dal 2004, Deenova è il fornitore leader indiscusso nell’ambito di soluzioni di meccatronica (combinazione di robotica e automazione) per la tracciabilità a circuito chiuso dei farmaci e dei dispositivi medici, quest’ultima basata sulla tecnologia RFID, sempre e dovunque.

Le soluzioni uniche, brevettate e completamente integrate di Deenova hanno e sempre più contribuiranno ad alleviare la crescente pressione a cui sono soggetti gli operatori sanitari: incrementando la sicurezza dei pazienti, riducendo gli errori di terapia, riducendo al minimo gli sprechi e consentendo il controllo sui beni sanitari sensibili, contenendo i costi, contribuendo a ridurre il crescente divario tra l’incremento dell’attività richiesta al personale sanitario e la scarsità delle risorse umane.

Deenova garantisce la semplificazione di tutti i processi relativi alla gestione dei farmaci e dei dispositivi medici monouso e impiantabili con un risparmio previsto compreso tra il 15% e il 25%.