“Divella Group Made in Murgia” è pedalare in direzione solidarietà

“Abbiamo iniziato tanti anni fa un progetto che abbiamo chiamato “Divella X il Sociale”, impegnandoci e sostenendo iniziative benefiche nel nostro territorio murgiano. Un segno tangibile di vicinanza e senso di appartenenza. Per noi la ferma volontà di essere parte integrante sia della crescita di una terra ma anche mano tesa per chi la popola. Abbiamo accolto subito con entusiasmo l’invito rivolto al tessuto imprenditoriale per aiutare i volontari del progetto “HELP! Chiedici Aiuto” e abbiamo donato loro una bici con pedalata assistita”.

“I Volontari – dichiara il CEO di Divella Group Made in Murgia, Christian Divella – grazie all’ausilio di queste bici elettriche potranno svolgere con facilità ed in maniera sostenibile le attività di sostegno e di volontariato per le utenze deboli e fragili della nostra città di Gravina. Dalla consegna della spesa alla prenotazione e ritiro dei referti medici, dalla consegna dei medicinali o altre incombenze urgenti che queste persone sono costrette a demandare ai volontari”. “Un progetto, questo – prosegue Christian Divella – straordinario che non poteva non vederci partecipi, perchè vicino alle persone fragili della comunità e con servizi mirati e spesso vitali per loro, come il Taxi Sociale, un servizio gratuito realizzato con un’auto e pulmino per spostamenti essenziali, visite mediche ed esami ospedalieri. Ora grazie alle bici si potrà essere più celeri negli spostamenti e non soffrire più il traffico congestionato della città nelle ore di punta”.