Diasorin ottiene tutte le approvazioni necessarie per completare l’acquisizione di Luminex

DiaSorin S.p.A. comunica di aver ricevuto tutte le approvazioni necessarie per completare l’acquisizione di Luminex Corporation. Dopo l’approvazione da parte degli azionisti di Luminex e dopo aver ricevuto tutte le autorizzazioni applicabili autorità di regolamentazione, compreso il Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS), DiaSorin prevede che l’acquisizione si concluderà il 14 luglio 2021.



“Ora che abbiamo ricevuto le approvazioni normative, l’acquisizione di Luminex può essere completata e questo posiziona DiaSorin come un attore di primo piano nello spazio della diagnostica e delle scienze della vita”, ha commentato Carlo Rosa, Amministratore Delegato di DiaSorin. “Credo che la combinazione del talento di DiaSorin e Luminex creeranno soluzioni nuove e innovative per i nostri clienti a livello globale”.