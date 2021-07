Voli in Europa. Ripresa, ma ancora lontani i numeri del 2019

I voli in Europa riprendono, ma i numeri del 2019 sono ancora lontani. La stagione ha appena aperto, si può quindi auspicare a un aumento. L’analisi è stata fatta da Eurocontrol sulla base degli spostamenti effettuati tra i Paesi europei di martedì 6 luglio. Tra i diversi mercati non è ancora stata raggiunta un’omogeneità, ma c’è stato comunque un rialzo rispetto alle due settimane precedenti.



L’andamento migliore è quello che riguarda i voli verso la Grecia, con un +43%; a seguire la Spagna con un +32% e la Turchia il +31%. In ribasso è invece l’Italia, la cui crescita si ferma al 14%, anche la Norvegia segna lo stesso dato. Infine, con un +12% si stabilizzano Gran Bretagna e Polonia.

Rispetto al 2019 c’è stato un declino. Grecia e Turchia hanno recuperato circa i tre quarti del volume di traffico, mentre la Francia e la Norvegia sfiorano il 30% in meno. L’Italia si posiziona con un -49% contro il -51% della Germania. I voli peggiori li conquista però la Gran Bretagna, con il 70% in meno rispetto a due anni fa.