Filippo Pastrello è il nuovo senior global advisor di Classis Capital Sim

Filippo Pastrello entra a far parte di Classis Capital Sim in veste di Senior Global Advisor. Il nuovo senior global ha un’esperienza ventennale maturata prima in Intesa Private Banking poi in UBS (Italia) e dopo in Banca Generali con ruolo manageriale. Nel nuovo gruppo, Pastrello supporterà lo sviluppo dei servizi di consulenza di Classis Capital per la clientela HNWI e UHNW nell’area Nord Est.



“L’ingresso di Filippo rafforza la nostra convinzione che un servizio di consulenza su base indipendente, fondato sulla ricerca e con la professionalità di un soggetto vigilato, sia la soluzione più apprezzata per i patrimoni di un sempre maggior numero di clienti e consulenti” commenta Maurizio G. Esentato, Founder e CEO di Classis Capital Sim.

Classis Capital vanta un team di più di 10 specialisti fra cui alcuni advisor internazionali nel panorama finanziario mondiale. Si propone, quindi, come soluzione di spicco per i patrimoni finanziari di privati e famiglie, e mira a raggiungere gli obiettivi dei clienti con soluzioni di investimento ad hoc, realizzabili anche negli anni avvenire.

Classis Capital si rivolge anche al Family Business e alle piccole e medie imprese come Advisor specializzato per la ricerca di nuovi canali di finanziamento ed emissioni di Minibond, nonché nella valorizzazione e perpetuazione del patrimonio di famiglia. È stata formata nel 2009 da un gruppo di esperti di mercati finanziari internazionali ed investitori privati. La sua sede principale è a Milano, quella secondaria è situata a Torino e Padova.



I soci che andranno a completare il team sono Edward I. Altman (co founder) massimo esperto mondiale di obbligazioni high yield, distressed debt market e analisi del rischio di credito e Maurizio Esentato (fondatore e CEO), formatosi a Londra, con una forte esperienza nelle banche nazionali ed internazionali. Dal 2016 Classis Capital è Partner dell’ExtraMOT Pro di Borsa Italiana e supporta le PMI nell’emissione di Minibond.