Bullish annuncia l’intenzione di quotarsi alla Borsa di New York

Bullish, società tecnologica focalizzata sullo sviluppo di servizi finanziari per il settore degli asset digitali, ha annunciato di volersi quotare in Borsa tramite un’operazione di fusione con Far Peak Acquisition Corporation, una special purpose acquisition company.

Bullish ha in programma il lancio di un rivoluzionario exchange regolamentato di criptovalute in grado di offrire agli investitori liquidità importante e prevedibile e di generare rendimenti dagli asset digitali.

Al momento della firma dell’accordo, il valore societario proforma della combinazione aziendale tra Bullish e Far Peak è approssimativamente di 9,0 miliardi di dollari USA, a 10 dollari per azione, regolato alla chiusura della transazione in base ai prezzi delle cripto-attività in quel momento.

Gli introiti includono liquidità netta gestita in trust per circa 600 milioni di dollari (presupponendo che non vi saranno riscatti) e 300 milioni di dollari di PIPE a carico di EFM Asset Management, con la partecipazione di fondi e conti gestiti da BlackRock, Cryptology Asset Group e Galaxy Digital.