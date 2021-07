SoftBank Group nomina Mark Kornblau Global Head of Communications

SoftBank Group ha annunciato che Mark Kornblau entrerà in SBG come Responsabile globale delle comunicazioni a partire dal 16 agosto. Kornblau entra in SBG da NBCUniversal News Group, dove è attualmente Executive Vice President of Communications.



Mark Kornblau avrà la sede nell’ufficio di SoftBank a New York e riferirà a Masayoshi Son, Representative Director, Corporate Officer, Presidente e CEO di SBG, e Marcelo Claure, Corporate Officer, Executive Vice President e COO di SBG e Chief Executive Officer di SoftBank Group International. In questo ruolo, Kornblau sarà responsabile della guida della strategia delle comunicazioni aziendali di SBG, dirigendo le funzioni delle comunicazioni esterne ed interne a livello globale. Egli inoltre collaborerà con le quasi 300 aziende del porotafoglio di SBG per promuovere l’allineamento e la creazione di valore nell’ecosistema di SoftBank Group.



“Mark è un leader delle comunicazioni molto stimato e di grande talento, consulente di fiducia di direttori generali, candidati presidenziali, capi di governo e giornalisti da oltre vent’anni”, ha dichiarato Claure. “Sarà un partner di grande valore per il nostro team dirigenziale e gli imprenditori e le aziende nelle quali investiamo”.



Mark Kornblau ha così commentato: “SoftBank si trova al centro di un momento trasformativo a livello globale. Sta dando forma al futuro identificando tecnologie davvero innovative e accelerando la crescita di aziende che stanno rivoluzionando il modo in cui viviamo e lavoriamo – in meglio. Non vedo l’ora di sostenere quella missione”.



Presso NBCUniversal News Group, Kornblau dirige le comunicazioni per il prestigioso portafoglio di marchi di notiziari televisivi e digitali e ha posizionato l’azienda per il successo in uno scenario in rapida evoluzione. In questo ruolo, Kornblau collabora con aziende e leader editoriali presso marchi prestigiosi quali NBC News, MSNBC, TODAY, Nightly News, Meet the Press e i loro network di streaming e piattaforme digitali. Kornblau ha anche diretto le trattative per assicurarsi i dibattiti delle primarie presidenziali 2020 dell’emittente, creando audience da record.

Prima del suo incarico nel NBCUniversal News Group, Kornblau è stato AD delle Comunicazioni aziendali per JPMorgan Chase, dove ha lavorato con il team dirigenziale esecutivo alle comunicazioni strategiche e di emergenza, supervisionando i rapporti con i media a sostegno dei rapporti con il governo e degli impegni di responsabilità aziendale dell’azienda.

In passato, Mark Kornblau ha ricoperto un incarico nell’amministrazione Obama come Direttore delle comunicazioni e Portavoce per l’ambasciatrice Susan Rice con la Missione degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Ha ricoperto inoltre incarichi senior nelle comunicazioni in due campagne presidenziali, su Capitol Hill e nelle campagne per il parlamento e il senato statunitensi.

Mark Kornblau è membro del Consiglio di amministrazione per il Programma di carriere nell’arte culinaria, un’iniziativa no-profit per lo sviluppo della forza lavoro. Egli ha conseguito una laurea triennale (Bachelor of Arts) dalla University of Wisconsin-Madison.