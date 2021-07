Saliscendi / LaVerità

Jorge Filho (Jorginho)

Si è rivelato uno dei migliori centrocampisti dell’Europeo. Nei calci di rigore finali ha confermato una delle sue qualità fondamentali: la fredda lucidità. Ha mantenuto il controllo dei nervi, ha spiazzato il portiere spagnolo che danzava sulla linea di porta, per metterlo in imbarazzo. Niente da fare con Jorginho: solo una sterile provocazione.

Bobo Vieri

Il bomber è stato immortalato, in un ristorante di Milano Marittima, mentre si era addormentato al tavolo, come un qualsiasi nonnino in pensione. È stato un suo amico, Alessandro Mairi, un ex attaccante, a fotografarlo e a pubblicare l’immagine sui social. Anche Del Piero lo aveva fotografato tra le braccia di Morfeo, a Coverciano.

Roberto Mancini

Il commissario tecnico della Nazionale è un vincente (due scudetti con Sampdoria e Lazio, trionfi con l’Inter e in Inghilterra). Tre anni fa la nostra Nazionale, umiliata dalla Svezia ed esclusa dal campionato del mondo, era ai minimi storici: perdente, impopolare. Mancini l’ha ricostruita coraggiosamente: non solo record di vittorie e imbattibilità, ma anche un bel gioco.

Jeff Bezos

Si chiama NewShepard il nuovo razzo prodotto dal miliardario. La sua forma è casuale o una provocazione? In sintesi, il razzo ha l’aspetto di un fallo. Se ne sono accorti per primi i presentatori di un telegiornale australiano. Il 20 luglio Bezos e suo fratello Mark finiranno in orbita come Neil Armstrong… Un cliente ha pagato 28 milioni di dollari per salire a bordo assieme a Jeff!

Laurent Simons

Si è laureato in fisica a 11 anni. Ha conseguito il traguardodopo appena dodici mesi di studi all’Università di Anversa, in Belgio. Laurent già a sette anni voleva riparare gli organi con la nanotecnologia. È tra i più giovani laureati di tutti i tempi, ma non ha battuto il primato dell’americano Michael Kearney, che nel 1994 si laureò in antropologia a 10 anni.

Albano Carrisi

Al Bano e Romina tornano a cantare insieme nello show di Rai1 Una voce per Padre Pio e di nuovo esplode un gossip incontenibile. Bastano una parola di Al Bano Carrisi, una battuta di Romina Power, uno sguardo incrociato o addirittura un silenzio per accendere le fantasie dei fan che li vorrebbero di nuovo insieme nella vita.