Cassa Depositi e Prestiti ha interrotto la gara per la creatività Atl

Cassa Depositi e Prestiti ha interrotto e concluso senza aggiudicazione la gara per l’affidamento di servizi di ideazione creativa di campagne e iniziative di comunicazione Atl e realizzazione e produzione dei materiali. La gara era stata avviata la scorsa estate con un valore complessivo di 3 milioni di euro, per 36 mesi.

Il bando era suddiviso in due lotti, il primo dei quali, del valore di 1.350.000 euro per 36 mesi, relativo alla creatività per l’Atl, vedeva in pole TBWA\Italia.

Al lotto 2, relativo al servizio di realizzazione e produzione per uso digitale, con un valore a base d’asta di 1,65 milioni di euro per 36 mesi, si erano candidate 6 agenzie: Armosia Italia, Integer, Mercurio Cinematografica, l’rti di Micromegas con Clonwerk, l’rti di Bigmama con Picnic e Mag14, Think Cattleya.

CDP voleva realizzare campagne di comunicazione basate su una strategia di posizionamento coerente con la mission istituzionale e con gli obiettivi del Piano Industriale 2019 – 2021 “Dall’Italia per l’Italia” per il raggiungimento di obiettivi di awareness, positioning e activation presso i target group, tra cui quello istutuzionale, le imprese, le realtà del territorio.