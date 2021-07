Stile Italia Edizioni affida la pubblicità digitale ad Adplay Media Holding

Marco Valenti, ceo di AdPlay Media Holding

Stile Italia Edizioni, network editoriale diretto da Maurizio Belpietro, annuncia la partership con AdPlay Media Holding, affidandogli la concessione in esclusiva della gestione pubblicitaria digitale per le testate del network, Confidenze, Sale&Pepe, Starbene e TuStyle.

AdPlay metterà a servizio dell’editore la propria visione e servizi specializzati in ambito Publishing e Media e soluzioni proprietarie innovative volte a creare iniziative efficaci per gli investitori pubblicitari per costruire risultati concreti in termini di awareness e performance, raggiungendo il target giusto in ogni momento della giornata.

“L’allargamento della concessione rappresenta una accelerazione tecnologica per Stile Italia Edizioni, ma anche una scelta di sinergie per l’intero gruppo editoriale. Sul fronte dei contenuti, la seconda metà del 2021 vedrà la messa online di siti rinnovati, ma soprattutto di offerte facilmente fruibili, o come si dice oggi smart, per aprire al pubblico i grandi archivi verticali. Sarà entro luglio disponibile la progressiva Web app di Sale&Pepe e da ottobre una versione digitale di Cucina Moderna” ha dichiarato Maurizio Belpietro, Presidente di Stile Italia Edizioni e Direttore de LaVerità e Panorama.

“Le industry editoriale e pubblicitaria sono chiamate oggi più di prima a vincere la sfida dell’innovazione, sia di approccio sia di offerta e di distribuzione in chiave digitale. Siamo molto lieti di questa sigla che rappresenta un segno della volontà di investire in questa direzione per sostenere il rilancio delle testate ex Mondadori in termini di nuove modalità e formati d’offerta pubblicitari online e di conseguente ampliamento dei touchpoint di ingaggio con i lettori dei siti editoriali” ha aggiunto Marco Valenti, ceo di AdPlay Media Holding.