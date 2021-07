Matiba, agenzia di comunicazione che studia e sviluppa progetti digitali per supportare le piccole, medie e grandi aziende a creare ed espandere il proprio business online, rafforza il team con l’arrivo di due nuove figure: Ilaria Conti nominata account executive e Nicholas Ammirata nominato art director.

Conti, una volta laureata in relazioni pubbliche alla IULM ha continuato la sua formazione professionale con diversi corsi: Ninja Academy, seo & sem strategy e infine il corso di specializzazione in tecniche di social media marketing svolto presso la European School of Economics. Conti ha avuto diversi incarichi come communication e marketing account e in Matiba si occuperà dello sviluppo di strategie e progetti digitali.

Ammirata si iscrive alla Scuola di Grafica e Moda IIS Caterina da Siena di Milano, dove si diploma nel 2008. Da sempre appassionato di arte, grafica e pubblicità, acquisisce esperienze che lo portano a lavorare come graphic designer e communication manager per brand come Jack Daniel’s, Sammontana, Gruppo Campari e Sisal.