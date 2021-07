Gare di F1 e MotoGp in Australia: annullate a causa del Covid

È ufficiale: la Formula 1 ha cancellato le gare Gp di Australia dal calendario 2021, a causa della pandemia.

F1 ha twittato sul proprio profilo:

“Abbiamo diverse opzioni per riempire la casella vacante, che verranno analizzate nelle prossime settimane, ma siamo tristi di dover rinunciare ai tifosi australiani quest’anno”.

Stefano Domenicali, presidente e Ceo della F1, ha spiegato che si sta ancora pianificando una stagione da 23 corse, così come nel calendario attuale.

Anche in MotoGp è stata cancellata la tappa in Australia a causa della pandemia. Quindi al calendario è stato aggiunto un secondo Gp dell’Algarve, in Portogallo: si correrà a novembre, con il Gp della Malesia che è stato anticipato di una settimana al 24 ottobre, subito dopo quello in Thailandia. La Fim, Irta e Dorna Sports hanno annunciato la cancellazione del Gp d’Australia per “l’andamento della pandemia e le complicazioni legate ai viaggi e le restrizioni logistiche”, spiegando che l’obiettivo è di tornare a correre “sullo spettacolare circuito di Phillip Island nel 2022”.