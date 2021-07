Birra Messina Cristalli di Sale e The Story Lab presentano il podcast “Le meraviglie inaspettate della Sicilia”

9 protagonisti per 9 storie di una Sicilia inedita, accompagnate dalla voce inconfondibile di Levante

Online sulle principali piattaforme di diffusione d i podcast, il progetto è stato ideato e curato da The Story Lab , full creative advertainment agency di dentsu ital ia guidata da Stefano Pagani, in collaborazione con Podcastory, responsabile della produzione del contenuto e Musa Agency per la gestione delle attività dell’artista.

A due mesi dal lancio della piattaforma “La Sicilia si Sente” , continua il viaggio autentico di Birra Messina in quest’isola ancora tutta da scoprire, grazie ad una nuova protagonista: la voce di Levante che racconta in un podcast di 9 episodi le storie di meraviglia siciliana.

l Eclettica e autentica, l’artista a tutto tondo, non ché siciliana doc, racconta la sua terra ricca di “meraviglia” inaspettata, quel senso di stupore che conquista i siciliani stessi. Levante dà voce alle storie dei protagonisti, aggiungendoci il proprio tocco personale: aneddoti legati a questi luoghi meravigliosi e le sue esperienze di bambina e donna adulta ancora meravigliata dalla bellezza della propria terra.

Rilasciati tra il 30 giugno e il 16 luglio, i podcast sono online sulle principali piattaforme e di diffusione di podcast e supportati sui canali Instagram di Levante, attraverso stories dedicate, oltre che attraverso i canali social di Birra Messina ( Instagram e Facebook )

I 9 episodi in podcast raccontati da Levante completano la piattaforma “La Sicilia si Sente”, lanciata lo scorso aprile: 9 storie, una per ognuna delle 9 province siciliane , 9 esperienze diverse che parlano di chi ha scelto di seguire le proprie passioni, facendo diventare un sogno iniziale, una missione di vita. Storie di siciliani che hanno fatto qualcosa di concreto per la loro terra, trasformando antichi mestieri e tradizioni in scommesse imprenditoriali e in attività che valorizzano le bellezze naturalistiche e culturali dell’isola, soprattutto quelle meno note e fuori dagli stereotipi.

Il progetto è stato ideato e curato da The Story Lab , full creative advertainment agency di dentsu italia guidata da Stefano Pagani, in collaborazione con Podcastory , responsabile della produzione del contenuto.

Credits

• Bianca Viancini – Head of Entertaimnet

• Alberto Bommartini – Client Director

• Isaura Costa – Client Manager

• Giorgio Bologna – Art Director