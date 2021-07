Poste Italiane, emissione francobollo ordinario della serie tematica “il Senso civico” – Caritas Italiana 50° anniversario fondazione

Poste Italiane (nella foto, il condirettore generale Giuseppe Lasco) comunica che viene emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “il Senso civico” dedicato alla Caritas Italiana, nel 50° anniversario della fondazione, al valore della tariffa B pari a 1,10€. Tiratura: trecentomila esemplari. Fogli da quarantacinque esemplari.

Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva non fluorescente. La vignetta riproduce il logo del 50° anniversario della fondazione Caritas Italiana in cui sono presenti la croce a raggiera, particolare tratto dal marchio della Caritas Italiana, il “50” a indicare gli anni trascorsi dalla fondazione dell’organismo pastorale, due mani che si stringono, emblema di solidarietà, gli anni “1971-2021” e la scritta “CARITAS ITALIANA”. Completano il francobollo la scritta “ITALIA” e l’indicazione della tariffa “B”.

Il francobollo e i prodotti filatelici correlati, cartoline, tessere e bollettini illustrativi saranno disponibili presso gli Uffici Postali con sportello filatelico, gli Spazio Filatelia di Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma, Roma1, Torino, Trieste, Venezia Verona e sul sito poste.it.