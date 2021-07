Editoria, su La Freccia di luglio Salvatores e la sua Italia

La Freccia di luglio intervista Gabriele Salvatores che porterà il bello e il meglio del Paese all’Expo 2020 di Dubai, in programma dal 1° ottobre. Il regista premio Oscar, protagonista della cover del mese, è stato scelto per raccontare le regioni, tra paesaggi suggestivi e mestieri artigianali, in un video che sarà proiettato durante tutta la durata dell’evento nel Padiglione Italia.

E proprio le bellezze del territorio sono ancora una volta le protagoniste della rivista. Si assaporano lentamente le Marche con un treno Regionale da Ancona ad Ascoli Piceno, tra mare, rilievi scomposti e case color pastello. A suggerire suggestive mete e percorsi a misura di treno una guida fresca di stampa, edita da Giunti in collaborazione con Trenitalia. Si passeggia poi sui lungomare più panoramici d’Italia, da Trieste a Salerno. O si può scegliere di passare una notte indimenticabile in location insolite, come trulli, malghe e baite da sogno.Imperdibili anche gli itinerari del gusto tra l’Appennino Campano e i Monti della Daunia, il cammino a piedi da Aquileia al Monte Lussari per attraversare il Friuli-Venezia Giulia e il viaggio alla scoperta di Calitri, in Irpinia, in attesa dello Sponz Fest diretto da Vinicio Capossela. Tornano poi i grandi eventi open air. Dal festival Classiche forme in Salento raccontato dalla sua ideatrice, la pianista Beatrice Rana, fino ai concerti nelle località montane e alle iniziative estive dell’Auditorium Parco della Musica di Roma. Spazio all’attualità con le Olimpiadi di Tokyo 2020, al via il 23 luglio dopo il posticipo dello scorso anno. Per l’occasione La Freccia intervista ilvelocista Filippo Tortu e due rappresentanti delle nuove discipline ammesse per la prima volta al Giochi, lo skater Alessandro Mazzara e la scalatrice Laura Rogora. Infine non mancano, neanche su questo numero, i tradizionali appuntamenti con il mondo dell’informazione e con quello dei libri. Il primo, Medialogando, presenta la nuova testata, in edicola da appena un mese, La Ragione, incontrando il suo direttore Fulvio Giuliani e il secondo “Un treno di libri” commenta, offrendone un assaggio, l’ultimo libro di Bruno Vespa, “Quirinale”. La Freccia di luglio si può sfogliare e leggere in formato digitale, su FS News, e su carta nei FRECCIALounge e FRECCIAClub, in copia cellofanata e personale, che i lettori potranno prendere e portare via. I contenuti del mensile di FS Italiane si possono leggere anche attraverso il canale Telegram FS News e i profili Twitter @fsnews_it e @LaFreccia_Mag.