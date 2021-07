Ascovilo, approvato il bilancio 2020

Il consiglio direttivo di Ascovilo, l’associazione dei 13 consorzi vitivinicoli della Lombardia, ha votato all’unanimità il bilancio 2020 e dato il via libera al programma presentato dalla presidente Giovanna Prandini, imprenditrice agricola bresciana in rappresentanza del Consorzio Garda Doc, affiancata dai vice Andrea Giorgi (Oltrepo) e Aldo Rainoldi (Consorzio di Tutela Vini Valtellina). Il Consiglio Direttivo ha dato con voto unanime il suo assenso al programma di lavoro 2021 – 2022. La pianificazione presentata dal board di Ascovilo prevede in prima battuta il rafforzamento delle azioni di promozione a Milano, con eventi fuori salone in concomitanza delle manifestazioni del salone del mobile e della settimana della moda, già nel mese di settembre. A seguire l’appuntamento più importante sarà in Ottobre a Vinitaly Special Edition per le sessioni di approfondimento con la stampa di settore e gli appuntamenti B2B con buyer ed horeca, grazie a Regione Lombardia eUnioncamere. Sul fronte della misura 1144 e del progetto sviluppato in sinergia con Grana Padano nel bilancio di previsione 2021 è stato previsto di procedere alla definizione della campagna di comunicazione per sostenere la domanda di prodotti in Italia nel periodo di ripartenza post Covid.

“Ritengo strategicamente importante rafforzare la conoscenza dei Vini di Lombardia al fine di creare nel consumatore italiano maggiore consapevolezza rispetto alla importanza del settore agroalimentare regionale quale eccellenza nazionale” ha osservato Giovanna Prandini.

In AscoVilo siedono i rappresentanti dei Consorzi di Tutela: Garda, Lugana, Valtenesi che ha in seno anche la denominazione San Martino della Battaglia, Vini mantovani, Moscato di Scanzo, Valcalepio, Terre Lariane, Oltrepo pavese , Valtellina, Botticino, Montenetto, Valcamonica e San Colombano.