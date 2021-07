Giancarlo Vergori, confermato presidente di Fedoweb

Giancarlo Vergori è stato confermato dall’assemblea alla presidenza di Fedoweb per il triennio 2021-2024. Fedoweb è la federazione degli operatori web. Associazione che rappresenta i maggiori publisher e operatori web in Italia – e in particolare 3Bmeteo, Ciaopeople, Class Editori, Condé Nast, Gruppo Editoriale GEDI, Il Fatto Quotidiano, Caltagirone Editore, Il Sole 24 Ore, Italiaonline, Mondadori, Rai, RCS Media Group, Mediaset, Gruppo Monrif.

Con questa decisione l’associazione ha voluto dare continuità al lavoro svolto nel corso dei precedenti mandati.