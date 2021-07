Abarth lancia la nuova 695 Esseesse

On Air il secondo atto della campagna firmata Independent Ideas

Il marchio dello Scorpione torna a far battere il cuore degli Abarthisti con una nuova “Collectors’ Edition”: Abarth 695 Esseesse, che completa un percorso intrapreso a inizio anno con il lancio della 595 Turismo e 595 Competizione e si presenta a tutti gli appassionati come la più veloce della gamma.

Una perfetta sintesi tra esclusività e sportività, che si ispira all’omonimo modello del 1964 ed è dedicata a tutti coloro che ricercano emozioni straordinarie ogni giorno grazie a una performance ai massimi livelli.

Premesse che trovano una nuova e spettacolare narrazione nel secondo atto della campagna di comunicazione “Tuned To Your Style”, firmata Independent Ideas e prodotta da Haibun con la regia di Marco Gentile. In questo ultimo giro all’interno di un circuito chiuso che si rinnova ogni volta nello stile performante dei suoi interpreti, nuova Abarth 695 Esseesse rappresenta la chiave di accesso a un mondo “super” esclusivo, abitato da luoghi e personaggi fuori dal comune che esaltano la guida del protagonista e le caratteristiche del nuovo modello.

Anche in questo caso, l’online video rappresenta solo la punta dell’iceberg di una campagna integrata che, oltre alla stampa, è caratterizzata da una ricca comunicazione sviluppata per i canali social e digital del brand, il cui linguaggio moderno e accattivante cattura l’attenzione degli utenti per mettere in evidenza le features di prodotto della nuova e vincente arrivata in Casa dello Scorpione.