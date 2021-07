Luca Avidano diventa il nuovo amministratore delegato di Lemanik Invest, società luganese a cui fanno capo le attività di gestione dei 10 comparti Ucits di Lemanik Sicav.

Luca Avidano nominato nuovo CEO di Lemanik

L’esperienza di Luca Avidano

Avidano ha oltre 30 anni di esperienza nei mercati finanziari internazionali e nell’asset management. Originario di Biella, 57 anni, Luca Avidano è laureato in Economia e Business, con specializzazione in Finanza, all’Università Luigi Bocconi di Milano. Prima del suo ingresso in Lemanik, ha ricoperto posizioni di rilievo nell’ambito della consulenza finanziaria, dello sviluppo del business e della governance in importanti gruppi internazionali. È stato amministratore delegato di Unicasim, direttore generale di Alternative Investment Sgr e in precedenza di Mps Asset Management Ireland Ltd, Presidente del Comitato di investimento e membro del Consiglio di amministrazione di entrambe le società nonché consigliere in Bright Oak Ltd ed in C&A Consulenti Associati.

Il Gruppo Lemanik

Il gruppo è un operatore finanziario indipendente, che offre servizi di asset management attraverso le controllate Lemanik Sa (Lugano) e Lemanik Asset Management (Lussemburgo). Il Gruppo ha sedi anche a Milano, Dublino e Hong Kong e distribuisce in Italia Lemanik Sicav, con circa 1,7 miliardi di euro di masse in gestione.