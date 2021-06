Roma Tre ed Enel insieme per una formazione pensata per il mondo del lavoro

Colmare il gap tra mondo del lavoro e quello della formazione è possibile. Lo testimonia una delle prime applicazioni in Italia di Apprendistato di alta formazione e ricerca (art. 45 del D.Lgs 81/2015) per il conseguimento di una Laurea in Ingegneria Elettronica realizzato dall’Università Roma Tre in partnership con Enel (nella foto, l’a. d. Francesco Starace). Grazie al protocollo d’intesa siglato tra l’Ateneo capitolino e il colosso dell’energia, a partire dal prossimo anno accademico 2021/2022, saranno coinvolti 15 studenti e studentesse del 3° anno del corso di laurea triennale in Ingegneria Elettronica, che alterneranno le lezioni e lo studio a una formazione tecnico-professionale in azienda. Le candidature potranno essere presentate a partire dal 21 giugno 2021 e fino al 12 luglio 2021 in base ai requisiti e secondo le modalità indicate nel relativo bando pubblicato sul sito di Roma Tre.

“La formazione universitaria e la formazione in azienda – ha dichiarato Silvia Ciucciovino, Prorettore con delega ai Rapporti con il mondo del lavoro – si fondono per creare figure professionali altamente specializzate e dotate sul campo di tutte le competenze necessarie all’inserimento lavorativo. Quale migliore esempio di connessione tra Università e mondo del lavoro per formare le competenze del futuro?”.

“Collaborare con il mondo universitario per integrare la formazione accademica con quella aziendale è fondamentale.” ha commentato Carlo Tamburi, Direttore Enel Italia. “Sono in corso cambiamenti epocali che richiedono competenze e approcci nuovi, basti pensare alla transizione energetica, alla digitalizzazione e al ruolo ormai imprescindibile della sostenibilità nel modello di business di un’azienda come Enel”.

A favorire per ciascuno “studente-apprendista” l’integrazione tra l’apprendimento in aula (con insegnamenti aggiuntivi di misure e macchine elettriche, impianti elettrici di distribuzione, sicurezza degli impianti elettrici) e l’esperienza lavorativa saranno un tutor aziendale e da un tutor universitario.

L’Apprendistato di alta formazione e ricerca si concluderà con il conseguimento della laurea triennale in Ingegneria Elettronica entro la durata del corso di studi e comunque non oltre il 31 marzo 2023.