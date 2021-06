Caffeina si occuperà del nuovo sito di BNL-BNP Paribas Private Banking &Wealth Management

BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management continua la sua collaborazione con Caffeina dopo un primo progetto nel 2016 chiamato Youmanist, prodotto digitale pensato per offrire contenuti e servizi esclusivi di lifestyle ai clienti Private e Wealth.

La nuova collaborazione riguarda il sito di BNL-BNP Paribas, nato per elevare ulteriormente la Client Experience e rinnovare, con una maggiore attenzione e personalizzazione, gli aspetti di relazione e “conversazione” con il target di riferimento. Arkage si era occupata della parte di Content Creation Editoriale di Youmanist.

Caffeina ha progettato un Design System consistente e flessibile che ha permesso di rendere chiaro e semplice il sito, usando uno stile visivo pulito, minimale ed arioso che favorisce la chiarezza e la lettura dei contenuti. Inoltre, l’uso delle foto rende visuali ed emozionali i diversi temi e le sezioni, distinguendo tra consultazione ed esperienza multimediale. Elementi correlati invitano a percorsi paralleli e personalizzati di navigazione dei contenuti secondo il proprio modo di essere. Ciò per il raggiungimento degli obiettivi di BNL-BNP Paribas Private Banking e Wealth Management in termini di customer engagement e in una sempre più evoluta client experience nei servizi dedicati ai clienti e ai prospect Private.

Antonio Marella, Partner & COO di Caffeina, ha dichiarato:

“Sappiamo che per creare esperienze di valore, che rispondono alle reali esigenze degli utenti e portano un impatto positivo di business, dobbiamo mettere le persone al centro di ogni decisione. BNL-BNP Paribas Private Banking & Wealth Management è all’avanguardia in questo approccio in un settore altamente competitivo, e in Caffeina siamo orgogliosi di affiancare in questo percorso strategico che ha portato alla creazione di un prodotto digitale in grado di unire maggiormente i consumatori e il brand”.

Pasquale Borriello, CEO di Arkage, ha spiegato:

“Dopo aver contribuito a creare il progetto Youmanist 5 anni fa, per noi è un onore essere richiamati a disegnare assieme al team BNL la 2° fase di questo progetto di successo. Credere nel valore del tempo che il pubblico ci dedica e mettere al centro ciò che è importante per le persone sono il cuore della visione di Youmanist, assieme ad uno spirito innovativo che è ancora immutato e porterà il progetto a cambiare di nuovo nei prossimi mesi, diventando sempre più centrale nella strategia multicanale della Banca”.