Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Paola Ferrari

Con l’abituale e ironica leggerezza, la conduttrice di programmi sportivi in Rai ha risposto ad accuse impertinenti. È finita sulla Bild, il più diffuso quotidiano tedesco. Per un video in cui accavalla le cosce come Sharon Stone, eccitando il web per ciò che si vedeva (o intuiva). «Stanno usando il Var su di me anziché in campo agli Europei», ha replicato.

Boris Johnson

Nel Regno Unito continuano ad aumentare legati alla variante Delta che toccano il record dal 2 febbraio: da poco più di 9.000 infezioni, nelle ultime 24 ore ne sono state riscontrate 16.135. Mario Draghi è stato il primo a lanciare un ragionevole allarme: in queste condizioni, è ragionevole disputare a Londra le finali degli Europei di calcio?

Giuseppe Di Tommaso

Il giornalista, 44 anni, di Tursi, in provincia di Matera, inviato de La vita in diretta, è l’eroe del giorno: era a Palazzuolo sul Senio quando ha udito un lamento provenire da un burrone. Era del piccolo Nicola Tanturli, il bimbo di quasi due anni scomparso nella notte tra lunedì e martedì. Il bambino era caduto in un burrone, era vivo e in buone condizioni di salute.

Alena Seredova

È possibile, oggi, nutrire risentimento per l’ex coniuge e la sua nuova compagna, dopo un matrimonio fallito? Per Alena, sì: una quindicina di anni fa fu lasciata da Gigi Buffon, che si innamorò di Ilaria D’Amico. L’intransigenza è rimasta totale, anche se ci sono figli in quantità e l’indulgenza sarebbe consigliabile. Ma Alena sui social è sempre drastica e ironica. Non perdona.

Ursula von der Leyen

È volata a Roma per comunicare ufficialmente a Draghi il via libera della Commissione europea al Recovery pian italiano. «Una giornata d’orgoglio per il Paese» ha commentato Draghi. C’è addirittura chi ha detto che basta guardarla in faccia, quando il nostro premier parla, per capire che lei è conquistata. Perciò qualcuno sorridendo non ha escluso una possibile liaison.

Giuseppe Conte

Ha un talento speciale per cacciarsi in situazioni senza vie di uscita. Ha accettato di candidarsi come il leader che dovrebbe trasformare i 5 stelle e subito è entrato in conflitto con Beppe Grillo. Non un avversario qualsiasi (ne ha tanti…), ma addirittura il fondatore carismatico del movimento. Chi vincerà? Certo Grillo non perderà.