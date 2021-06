Nasce l’intelligenza artificiale che informa i cittadini che soffrono di emicrania

Nasce Emi, l’intelligenza artificiale per informare i cittadini che soffrono di emicrania e cefalea. Lo strumento sarà disponibile sulla pagina web della campagna “Colpo di testa” promossa da Cittadinanzattiva. Online anche un e-book con le storie di pazienti alle prese con la patologia, nonché informazioni utili per capire cos’è e come si manifesta l’emicrania e la cefalea nelle sue varie forme.

La campagna nasce dalla esigenza di far conoscere una importante legge, la 81/2020, che riconosce l’emicrania come patologia cronica invalidante; a partire da questo importante traguardo normativo, Cittadinanzattiva vuole contribuire a combattere lo stigma sociale che spesso circonda chi ne è affetto e orientare la persona ai professionisti o quando necessario ai servizi specializzati, per una adeguata e tempestiva presa in carico, per una diagnosi precoce e per l’accesso alle terapie più innovative.

A soffrire di emicrania è ben 1 miliardo di persone nel mondo (il 12% della popolazione), di cui 136 milioni in Europa. Si tratta della terza patologia più diffusa a livello globale; a esserne colpite di più sono le donne, con una incidenza tre volte superiore rispetto agli uomini, in particolare nella fascia d’età tra i 25 e i 55 anni.

Per oltre il 40% di pazienti infatti occorrono più di due anni per la diagnosi e più di due pazienti su tre dichiarano che il dolore è talmente invalidante da condizionare la loro vita sociale, lavorativa e familiare.