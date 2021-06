Chiara Ferragni stringe accordi con Morellato e lancia la linea Jewelry

Il marchio creato e guidato dall’imprenditore digitale ha firmato un accordo di licenza con il gruppo per la produzione e distribuzione di una linea di gioielleria e orologeria. La prima collezione arriverà negli store a ottobre 2021

Chiara Ferragni entra nel jewelry insieme a Morellato. Il brand guidato dalla imprenditrice digitale ha infatti firmato un accordo di licenza worldwide con il gruppo italiano di gioielleria, che produrrà e distribuirà la prima linea di gioielli e orologi a marchio Chiara Ferragni. Una partnership di lusso che segue la nomina dell’influencer a global ambassador di Bulgari.

Lo scopo della licenza per il brand Chiara Ferragni

Questa licenza permetterà al brand Chiara Ferragni di ampliare ulteriormente la propria proposta di collezione, seguendo l’idea di farlo evolvere in un vero e proprio lifestyle brand. «Sono molto contenta di questo nuovo accordo che mi permette di esplorare in maniera diretta questo settore che è una delle mie più grandi passioni», ha commentato Chiara Ferragni. «Abbiamo lavorato per creare dei prodotti molto in linea con il marchio Chiara Ferragni e non vedo l’ora di svelare tutta la collezione al pubblico. Questo ulteriore passo permette al brand Chiara Ferragni di potersi proporre sul mercato con un’offerta davvero completa».

Gli obiettivi di Morellato

Per Morellato invece la partnership rappresenta la possibilità di allargare ulteriormente il proprio target di riferimento avvicinando un pubblico attento al segmento fashion. La prima collezione arriverà negli store ad ottobre 2021.