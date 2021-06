Bentley Systems completa l’acquisizione di Seequent, leader globale nel software di modellazione 3D per le geoscienze

Bentley Systems, Incorporated, la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture, ha annunciato il completamento della sua acquisizione di Seequent Holdings Limited, per circa 900 milioni di dollari in contanti (per un’attività senza debito e soggetta ad aggiustamenti definitivi del capitale circolante) più 3.141.342 azioni BSY Classe B.

Nell’annunciare i risultati operativi del secondo trimestre 2021 (previsti per il 10 agosto 2021), Bentley Systems aggiornerà le prospettive finanziarie dell’intero anno 2021, riflettendo l’inclusione di Seequent.

Bentley Systems è la società di software per l’ingegneria delle infrastrutture. Forniamo software innovativo per far progredire l’infrastruttura mondiale, sostenendo sia l’economia globale che l’ambiente. Le nostre soluzioni software leader del settore sono utilizzate da professionisti e organizzazioni di ogni dimensione per la progettazione, la costruzione e la gestione di strade e ponti, ferrovie e transito, acqua e acque reflue, lavori pubblici e servizi pubblici, edifici e campus e strutture industriali. Le nostre offerte includono applicazioni basate su MicroStation per la modellazione e la simulazione, ProjectWise per la distribuzione di progetti, AssetWise per le prestazioni di asset e rete, e la piattaforma iTwinper i gemelli digitali dell’infrastruttura. Bentley Systems impiega oltre 4.000 colleghi e genera ricavi annui di oltre 800 milioni di dollari in 172 paesi.