Intesa Sanpaolo diventa Official Partner di NBA in Italia

La National Basketball Association (NBA) e Intesa Sanpaolo (nella foto, l’a. d. Carlo Messina), leader in Italia e fra i primi player bancari in Europa, hanno annunciato che il Gruppo sarà il partner bancario esclusivo di NBA in Italia. L’annuncio segue la notizia della recente acquisizione da parte di Intesa Sanpaolo di UBI Banca, precedente partner della Lega.



L’ufficializzazione della partnership avviene in occasione delle Semifinali Playoff, che culmineranno nelle Finali a luglio.

Grazie a questa partnership, Intesa Sanpaolo potrà offrire ai propri clienti vantaggi ed esperienze esclusive legati al mondo NBA, i cui dettagli verranno resi noti prossimamente.

“Ci fa davvero piacere dare continuità alla partnership con NBA, ha dichiarato Stefano Barrese, Responsabile della Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo. Sarà un percorso molto coinvolgente per tutti i nostri clienti, all’insegna del divertimento e dei valori universali che lo sport rappresenta. Per il nostro Gruppo inclusione, sostenibilità e innovazione sono un punto di riferimento imprescindibile. Stiamo mettendo a punto vantaggi e prodotti esclusivi per entrare ancor più nello spirito e sentirsi parte della comunità globale di NBA. Promuoveremo inoltre iniziative con un forte impatto sociale a favore delle nostre comunità”.



“Siamo lieti di dare il benvenuto a Intesa Sanpaolo come Official Partner di NBA in Italia e non vediamo l’ora di sviluppare ulteriormente questa nuova partnership, supportando il posizionamento del brand e gli obiettivi di marketing, ha dichiarato Nick Cowell, NBA EME Director, Global Partnerships. Intesa Sanpaolo è un brand prestigioso in tutta Europa e siamo desiderosi di collaborare per ingaggiare quanti più fan NBA possibili attraverso iniziative originali e campagne media coinvolgenti”.

I fan italiani possono trovare maggiori informazioni su nba.com/italia, sul sito sky.it/nba, il sito ufficiale della Lega ospitato da Sky Sport, su Facebook (NBA Italia), Twitter (@NBAItalia) e Instagram (@NBAEurope). Inoltre, possono seguire le partite NBA live sul canale dedicato di Sky Italia “Sky Sport NBA”. Il merchandising dei prodotti NBA è disponibile all’NBA Store di Milano e sul sito NBAStore.eu.