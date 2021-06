Benetton sceglie dentsu come partner per le attività SEO

Optimize si aggiudica la gara per la gestione internazionale delle attività SEO

Milano, 17 giugno 2021 – A seguito di una gara che ha visto coinvolti alcuni dei principali player del settore, Benetton si affida a dentsu per la gestione delle attività SEO a livello internazionale attraverso la scelta di Optimize, la business unit di dentsu Italia specializzata in SEO, Digital Analytics e Conversion Rate Optimization. Premiato l’innovativo approccio data-driven che guida tutte le attività di Optimize: un team poliedrico con competenze specialistiche verticali che fanno da booster a tutte le attività di marketing di un brand, dai contenuti agli influencer, dalla comunicazione corporate all’e-commerce. Optimize gestirà dall’Italia le ottimizzazioni per i motori di ricerca delle attività digitali di Benetton in 24 Paesi, in 8 lingue diverse.

La gestione delle attività di SEO si inserisce nella ormai consolidata partnership strategica con dentsu italia: dal 2019, infatti, Benetton si avvale della collaborazione di Simple Agency sia per l’Italia sia a livello internazionale.

“Sono molto contenta di questa importante acquisizione” – afferma Giada Birbitello, Head of SEO di Optimize – “Con Benetton si è instaurata immediatamente una profonda sintonia e il loro interesse nella materia ci ha confermato quanto la SEO sia oggigiorno alla base delle attività digitali e strategiche dei brand. È uno dei booster più potenti attraverso cui accelerare la crescita digitale e raggiungere gli obiettivi di business, facendo da volano agli investimenti media. La capacità di creare sinergie e far convergere all’interno di una proposition strategica di medio-lungo periodo tecnicismi, creatività sul contenuto, search intelligence, usabilità e valori del brand, è infatti il cuore pulsante della nostra unit. Obiettivo della collaborazione con Benetton sarà una solida crescita sul medio-lungo periodo, abilitata da quick-win tattici per migliorare l’esperienza utente e avere un impatto positivo su search visibility, traffico e revenue online, in 24 Paesi e 8 lingue diverse.”

Marco Caruso, Deputy Managing Director di Simple Agency, ha dichiarato: “Siamo particolarmente felici e orgogliosi che la relazione di fiducia instaurata con Benetton in questi anni di partnership si sia ulteriormente evoluta. Attualmente, infatti, seguiamo Benetton con diverse sigle del gruppo dentsu. Il rapporto con Benetton è stato, da subito, estremamente positivo. Da allora, si è trattato di un rapporto in continua crescita, come tra colleghi. Il successo di questa partnership sta nelle evidenze dei numeri e nel raggiungimento dei risultati di business. Lavoreremo in sinergia con il team di Optimize su tutti i touch point compresi la search, il contenuto e gli influencer, con un approccio data driven. Leonardo Casini, Chief Digital Officer di dentsu italia, ha affermato: “Benetton incarna perfettamente il nostro cliente tipo: una forte visione strategica, una costante attenzione ai risultati di business, il coraggio di sposare l’innovazione con progetti ambiziosi. In dentsu dati, media e creatività sono conseguenza strategica di obiettivi di business e Benetton ha sposato il nostro approccio start-to-start, dove elementi di innovazione vengono costantemente introdotti per fare da volano ai risultati di business.”