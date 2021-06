Sia, accordo con Volante per accelerare sui pagamenti istantanei

Sia (nella foto, l’a. d. Nicola Cordone) ha siglato un accordo con Volante Technologies, fra i principali gruppi mondiali nei pagamenti e nella messaggistica finanziaria su cloud, che permetterà a banche, istituzioni finanziarie e payment service provider di accedere ai pagamenti istantanei, accelerando così l’adozione dei pagamenti digitali in Europa. A renderlo noto un comunicato. Grazie all’integrazione della soluzione Instant Payments as-a-Service SEPA cloud-native di Volante con l’infrastruttura di rete ad alta velocità, sicura e a bassa latenza SIAnet, banche e istituzioni finanziarie europee potranno avere accesso diretto alla piattaforma paneuropea per i pagamenti in tempo reale RT1 di EBA Clearing e al servizio di regolamento TARGET Instant Payments Settlement (TIPS) dell’Eurosistema (BCE e banche centrali nazionali dell’eurozona), spiega la nota. La partnership consentirà alle comunità bancaria e finanziaria di inviare e ricevere pagamenti in meno di 10 secondi per un importo massimo attualmente fissato a 100.000 euro per singola transazione, 24 ore al giorno e 365 giorni all’anno, in conformità con lo schema SEPA Instant Credit Transfer dello European Payments Council (EPC).