Sky TG24 presenta il suo nuovo logo in cui la parola Sky si libera del box bianco. Il progetto di rinnovazione grafica rientra nell’obiettivo di proporre un’informazione sempre più diretta, immediata, accessibile e chiara.

A partire dalla sigla si vedono le prime novità, infatti nell’ottica dell’integrazione tra canali online e offline, lo storico globo terrestre di Sky TG24, che per anni ha accolto gli spettatori, lascia spazio alla homepage del sito skytg24.it, che viene presentata in onda in tempo reale. Questo permette di portare subito gli ascoltatori al centro dell’attualità, mostrando le principali news che in tempo reale si possono trovare sulla homepage online. Un’integrazione che sottolinea ancor di più la natura multimediale della testata.

Sono stati modificati anche altri elementi grafici, come il layout delle “story”, i fascioni composti da due elementi indipendenti, rosso e bianco, che, attraverso un titolo e un catenaccio, consentono di essere subito al centro della notizia, evolve in una nuova formula. Da ogg, infatti la parte relativa al titolo cambia aspetto grafico in base al programma in onda, una per il telegiornale e una per ognuno dei tanti programmi, approfondimenti e rubriche che vengono proposti all’interno del palinsesto. Inoltre, un fascione dedicato è stato realizzato anche per alcuni dei temi più importanti della nostra epoca, dalla crisi climatica al Recovery Fund.

Inoltre, per garantire una leggibilità e una chiarezza sempre maggiore, al font Sky Text già utilizzato dalla testata si aggiunge un nuovo font maiuscolo, lo Sky Headline, disegnato appositamente per le news di Sky, utilizzato per i fascioni e i nomi dei programmi. I fascioni poi sono anche stati arricchiti di ulteriori elementi, come rimandi social o QR code, per poter fornire, anche attraverso gli elementi grafici, il maggior numero di informazioni allo spettatore.