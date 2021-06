Katia Hersard è la nuova Chief Growth e Marketing Officer di ManoMano

Katia Hersard è stata nominata chief growth & marketing officer di ManoMano

Entra così a far parte del consiglio d’amministrazione per sostenere il marketplace francese nell’accelerazione della sua crescita in Francia e in Europa.

La missione della nuova Chief Growth e Marketing Officer

Forte di una profonda esperienza nella trasformazione digitale, nelle strategie di marca e nelle innovazioni di business, Katia Hersard avrà come missione e priorità la gestione delle tattiche di marketing, le performance di vendita e lo sviluppo del customer-driven marketing e del brand ManoMano in Francia e negli altri 5 mercati in cui l’e commerce è presente: Italia, Spagna, Germania, Regno Unito e Belgio.

Katia Hersard, la carriera

Ha conseguito un Master in Economia Internazionale alla Paris Dauphine-PSL e un DEA in Economia, Cultura e Media alla Paris I Panthéon-Sorbonne.

Katia Hersard ha iniziato la sua carriera all’interno di organizzazioni internazionali in America Latina per poi passare alla consulenza nella strategia di marca con i gruppi di comunicazione TBWA e Ogilvy & Mather.

Ha proseguito la sua carriera all’interno di Club Med per sette anni, come Brand Director e, successivamente, Strategic Marketing Director. È poi entrata in FNAC, dove è rimasta per nove anni, ricoprendo diverse posizioni come membro del Group Comex per assicurare il rinnovamento del marchio, lo sviluppo del digitale e dell’omnichannel, del customer-driven marketing e del business. È stata Direttrice Marketing e dell’e-commerce prima di assumere la presidenza di FNAC Ticketing. Katia Hersard ha poi lavorato come consulente digitale, consigliando start-up e business angel. Lavora, inoltre, con l’acceleratore 50 Partners.



Le parole dei Co-fondatori di ManoMano

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto in ManoMano a una figura chiave dell’ecommerce come Katia. La sua esperienza e le sue competenze sono essenziali per sostenere la nostra crescita e per rafforzare ulteriormente il nostro marchio, la presenza sui mercati di riferimento in Europa e per sviluppare la nostra visione dei clienti “, sottolineano Philippe de Chanville e Christian Raisson, co-fondatori di ManoMano.

Le dichiarazioni di Katia Hersard

“Sono molto felice e orgogliosa di unirmi all’avventura di ManoMano e di poter contribuire alle nuove tappe della sua crescita in Francia e a livello internazionale. ManoMano ha un potenziale di sviluppo molto forte, con un’ambizione audace, una visione tecnologica e commerciale dirompente, e un’agilità supportata da team di grande talento, che lo rendono un fiore all’occhiello europeo” ha commentato Katia Hersard.

ManoMano informazioni

ManoMano, e commerce europeo specializzato in fai da te, giardinaggio e arredo casa.