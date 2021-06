Daniela Schnellinger entra in Next 14 come Direttore Generale Strategy

Next 14, gruppo italiano attivo nel settore delle marketing technologies ha annunciato l’ingresso nel gruppo di Daniela Schnellinger nel ruolo di Direttore Generale Strategy. La manager vanta un’esperienza più che ventennale nel settore comunicazione e media.

Infatti, nel corso della sua carriera, ha ricoperto importanti ruoli manageriali in Carat e Zenith, e si è occupata di clienti come Eni, Galbani, Parmalat, L’Oreal, Luxottica, LVMH, Disney e Volkswagen.

Daniela Schnellinger una volta entrata in Next 14 lavorerà al fianco di Roberto Calzolari, Ceo di Next Strategy e Partner di Next 14.

Il suo ingresso rientra nell’obiettivo di far crescere ulteriormente le attività del Gruppo nella definizione e supporto alle strategie media on line e off line dei clienti e nella pianificazione delle campagne pubblicitarie.

Marco Ferrari, CEO di Next 14, ha affermato: “Sono davvero orgoglioso di poter dare il benvenuto a Daniela. Arricchire il team con un talento riconosciuto e dal track record come il suo, significa per noi aggiungere ancora più consistenza e credibilità al percorso che vede Next 14 operare sul mercato sempre più come agenzia integrata sulla parte di comunicazione e media.”

Next 14 è attualmente attiva in Italia e Spagna con circa 30 milioni di euro di fatturato.