A luglio torna Vip Master di Tennis di Milano Marittima

Forse un po’ meno comodo ma altrettanto coinvolgente ed invitante. Forse con un numero inferiore di spettatori, ma di sicuro con la stessa folla di fotografi ,cineoperatori, giornalisti. Non mancheranno, ovviamente, i controlli (che si stanno approntando in queste settimane) ma uno dei più attesi eventi mondano/sportivi si terrà regolarmente. È il Vip Master di Tennis di Milano Marittima, organizzato da Mario Baldassari e dal figlio Patrick, giunto alla sua edizione numero 30 e che si svolgerà venerdì 23 e sabato 24 luglio a Milano Marittima, verde incantata frazione del comune di Cervia, fondata da illuminati milanesi poco più di un secolo fa.

La sede è quella consueta :il Circolo Tennis Milano Marittima, nell’oasi verdissima in cima a via Jelenia Gora.

All’ultima edizione(due anni fa: l’anno scorso non si era ovviamente potuto svolgere) avevano partecipato circa 50 personaggi celebri dello sport, della cultura, e dello spettacolo che hanno portato ad un record di 5.000 spettatori. I turisti avevano gremito le tribune creando una suggestiva cornice di pubblico e i Vip hanno ricambiato scattando foto con i loro fans.

Il Vip Master di Tennis è considerato da stampa, tv, critica e turisti una delle manifestazioni più prestigiose dell’estate della Riviera Romagnola, e non solo.

Ogni anno provengono da tutta Italia, radio, fotografi, giornalisti, televisioni regionali e nazionali.

Nella precedente edizione In gara tra gli altri, Valeria Marini, Gianni Rivera, Antonio Razzi, Clayton Norcross, Ronn Moss, Stefano Bettarini ,Davide Cassani, Edoardo Raspelli (nella foto).