Roberto Gandini nominato Senior Director Business Development di Qad

Roberto Gandini è stato promosso a responsabile dello sviluppo commerciale dell’azienda Qad Inc., fornitore leader di software e servizi aziendali flessibili basati sul cloud per le aziende manifatturiere internazionali. In qualità di Senior Director Business Development, Gandini andrà quindi a ricoprire il ruolo di Senior Director Business Development e si occuperà anche di guidare la crescita del programma delle partnership di Qad Italia.

Gandini vanta 25 anni di esperienza nel settore dell’Erp, dove ha ricoperto una molteplicità di incarichi che vanno dalla consulenza al management internazionale. Prima di questa promozione lavorava già in Qad in veste di direttore dei servizi professionali in Italia, Spagna e Portogallo. Possiede competenze nella consulenza, nei processi di business, ha anche competenze analitiche, di software aziendali e implementazione dei progetti. Infatti, è stato consulente finanziario e consulente senior presso Cgi Consulting, una società di Ibm e ha iniziato la sua carriera fondando Agi-Nomos Consulting.