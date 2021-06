San Marco Group: Pietro Geremia è il nuovo Presidente e Amministratore Delegato

Il comando di San Marco Group passa alla quarta generazione

San Marco Group sta attuando un passaggio generazionale; infatti, Pietro Geremia è subentrato al padre Federico Geremia. Il Consiglio di amministrazione ha affidato a Pietro Geremia l’incarico di presidente e amministratore delegato del gruppo, che subentra al padre Federico, nuovo presidente onorario. La nomina, si precisa in una nota del gruppo, corona un percorso accuratamente pianificato e una lunga preparazione al ruolo: Pietro Geremia prende in mano una realtà fondata oltre ottant’anni fa dal bisnonno, che oggi conta circa 300 dipendenti, un fatturato di 82 milioni di euro ed è presente in più di 100 Paesi.

Pietro Geremia informazioni e carriera

Prima di entrare a far parte dell’azienda sinora gestita dal padre, Pietro Geremia ha conseguito con lode una laurea in Economia aziendale e Management all’Università Commerciale “Luigi Bocconi” di Milano, per poi completare la sua formazione dirigenziale e accademica all’HK University of Science & Technology di Hong Kong, la Cranfield School of Management in Inghilterra e l’Insead in Francia. Successivamente ha intrapreso un’importante esperienza professionale in India nel dipartimento marketing & sales di Asian Paints, azienda di vernici che detiene il 65% della quota di mercato indiano. Ha deciso quindi di entrare in San Marco Group nove anni fa, prima come Marketing Manager, poi passando alla direzione commerciale fino a rivestire negli ultimi quattro anni il ruolo di vicepresidente e direttore commerciale di gruppo (carica, quest’ultima, che continuerà a ricoprire ad interimfino alla nomina di un sostituto).

Pietro Geremia è affiancato dalle sorelle Mariluce, vicepresidente e responsabile risorse umane e da Marta, che è stata nominata vicepresidente e Chief Financial Officer.

San Marco Group

San Marco Group è un’azienda leader in Italia nella produzione di pitture e vernici per l’edilizia professionale. Forte di una storia iniziata ottant’anni fa, San Marco ha saputo evolversi nel tempo in sintonia con le esigenze del mercato, fino a diventare un punto di riferimento riconosciuto, in Italia e nel mondo.