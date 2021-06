Standard Ethics alza rating di Acea

Standard Ethics ha alzato il Corporate Rating di Acea (nella foto, l’a. d. Giuseppe Gola) a “EE” 1 dal precedente “EE-”. La Società fa parte dello SE European Multi-Utilities Index. Acea S.p.A. è attiva nel settore dei servizi idrici integrati, nella produzione di energia elettrica, prevalentemente da rinnovabili, e nella distribuzione di elettricità e gas, nello smaltimento e valorizzazione, anche energetica, dei rifiuti, ed in servizi funzionali alle smart city e all’economia circolare. In linea con altre società italiane impegnate nelle stesse attività, attua – efficacemente – le politiche di sostenibilità che di volta in volta vengono identificate da enti internazionali (Onu, Ocse e Ue) adeguandosi attraverso policy aziendali, strumenti procedurali, analisi di materialità e reportistica Esg (Environmental, Social and Governance). La Società ha recentemente rafforzato le proprie competenze specifiche nella finanza sostenibile in linea con le pratiche migliori e più convincenti del settore. Il perimetro delle aree coperte dall’Esg risk management si amplia con regolarità in base al mutare delle esigenze. Si sono registrate recenti implementazioni anche nel sistema di governance della sostenibilità.