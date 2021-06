Emanuela Del Re nominata rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel

Emanuela Del Re, nella foto, già vice-ministra italiana degli Affari esteri e della cooperazione internazionale, è stata nominata nuovo Rappresentante speciale dell’Unione Europea per il Sahel. La notizia è stata confermata a InfoAfrica da fonti ben informate. Del Re prenderà il posto dello spagnolo Ángel Losada Fernández che ricopriva l’incarico dal 2015. Nel corso del suo mandato alla Farnesina, Emanuela Del Re ha compiuto frequenti viaggi nella regione saheliana; prima di lasciare la Farnesina, era stata in Mali, dopo il primo pronunciamento militare dello scorso agosto, e in Niger dove è presente un contingente militare italiano.