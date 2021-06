ACEA, archiviate le due indagini a carico dell’ex Amministratore Delegato Ing. Stefano Donnarumma

Le due indagini che erano state avviate dalla Procura di Roma a carico dell’ex amministratore delegato di Acea, Stefano Donnarumma, nella foto, nel periodo in cui il manager era al vertice della società, sono state archiviate su richiesta della stessa Procura. E’ quanto si legge in una nota in cui si riferisce che il giudice per le indagini preliminari ha “accolto, in entrambi i casi, le motivate richieste formulate, appunto, dalla Procura, emettendo, conseguentemente, decreto di archiviazione”. Acea precisa inoltre che “in relazione a una delle due indagini, il giudice ha altresì disposto l’archiviazione, oltre che per Stefano Donnarumma, anche per Corrado Gatti, all’epoca sindaco di Acea, e per Giuseppe Del Villano, all’epoca segretario del cda”.

Acea, conclude la nota, “aveva manifestato fin dall’insorgere dei procedimenti il convincimento circa la correttezza dell’operato dei propri esponenti, avendo constatato la loro estraneità rispetto agli addebiti ipotizzati. La società si rallegra per l’esito positivo della vicenda che ha pienamente confermato le proprie valutazioni nei confronti di Donnarumma, nonché di tutti i professionisti coinvolti”.