Saliscendi / LaVerità

di Cesare Lanza per LaVerità

Carlo Ancelotti

È il nuovo allenatore del Reali A sorpresa torna in pista, dopoché Fiorentino Perez lo aveva esonerato nel 2015. Carlo avrà una squadra più debole e anziana: di Modric, Benzema, Kroos e Sergio Ramos nulla si sa ancora con certezza. Una bella soddisfazione tuttavia: ha firmato un contratto per tre anni e torna nel giro del calcio ai vertici mondiali.

Johnson & Johnson

Ha perso il ricorso alla Corte Suprema, è arrivata la conferma della condanna a pagare 2,1 miliardi di dollari di risarcimenti. Il processo riguardava 22 donne malate di cancro, provenienti da 12 Stati e diverse situazioni. È stato rilevato che i prodotti di talco del marchio contenevano asbesto, e che quindi potessero causare cancro alle ovaie.

Dan Friedkin

Il proprietario e presidente della Roma pensa alla grande e il mondo del calcio continua a parlarne come di un nuovo protagonista della serie A. Dopo il sensazionale ingaggio di José Mourinho come allenatore, nelle ultime ore si è diffusa la voce che a Cristiano Ronaldo piacerebbe indossare la maglia giallorossa.

Valeria Marini

Supervivientes, non ci si crede: la super maggiorata protagonista è molto dimagrita ed è irriconoscibile per i troppi chili perduti nella versione spagnola dell’Isola dei Famosi. È stata definitivamente eliminata, tra battute («La mia pipì è come gocce di Chanel») e maldestri tentativi di rendersi utile al gruppo. Era partita pesando la bellezza di 80 kg, ora ne ha persi addirittura 15.

Carlo Azeglio Ciampi

Senza meriti e senza colpe l’ex, defunto, presidente della Repubblica torna protagonista. È successo a Roma: il Comune aveva deciso di intitolargli una piazza, sul lungotevere Aventino. Ma al momento della solenne cerimonia, si è scoperto che, nella targa, al povero Ciampi avevano tolto una «g». Azeglio era diventato Azelio. Ovviamente, si parla di un complotto.

Christian Solinas

È scoppiata l’ennesima polemica che lo vede protagonista. II presidente della Regione Sardegna è un vecchio volpone della politica. Dopo che il ministero della Salute ha reso note le nuove linee guida per i ristoranti, il governatore ha diffuso la sua ordinanza per i locali al chiuso: venti metri cubi d’aria per cliente. Immediata

la reazione dei ristoratori: «E chi li misura?».