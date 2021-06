Nexus Automotive Italia: Stefano Bonaita nuovo direttore commerciale

Il Consiglio di Amministrazione di Nexus Automotive Italia, organizzazione leader nella distribuzione di ricambi e servizi, ha il piacere di comunicare che, a partire dal 1° Giugno, la responsabilità di Direttore Commerciale verrà assunta da Stefano Bonaita.

Stefano Bonaita, 48 anni, porta nel Gruppo un’ampia esperienza professionale, conseguita nel corso di una carriera che gli ha permesso di acquisire una profonda conoscenza del settore Aftermarket, attraverso ruoli di responsabilità, quale Direttore Generale Ava Cooling e, precedentemente, in qualità di Country Manager Tenneco.

Bonaita avrà la responsabilità di coordinare e implementare l’attività del Gruppo, ampliare e rafforzare la collaborazione con i Fornitori Nexus, sviluppare i progetti del Gruppo Internazionale, garantire, in collaborazione con il coordinatore del progetto Sandro Petrone, lo sviluppo della Rete Officine NexusAuto e NexusTruck.

Il Presidente Roberto Olivero ha dichiarato: “Ci attendono sfide importanti con l’obiettivo di crescere ancora per essere in linea con le aspettative del nostro Gruppo Internazionale. Per questa principale ragione abbiamo individuato in Stefano Bonaita, la persona giusta, per competenza e intraprendenza, a dare ulteriore sviluppo ai nostri progetti di crescita. A Stefan, quindi, va il nostro più caloroso benvenuto, a nome mio e di tutti i Soci Nexus Italia.”

Stefano Bonaita ha così commentato il suo nuovo ruolo: “Sono estremamente felice ed altrettanto entusiasta per questo nuovo incarico, è per me un grande onore entrare a far parte di Nexus Italia. Dopo diversi anni trascorsi alla direzione di multinazionali di componentisti AM, questo passaggio alla distribuzione è certamente un “cambio di fronte” molto stimolante. Tanti gli obiettivi da raggiungere ma sono sicuro di poter contare sul massimo supporto dei Soci e del Team internazionale”.

Nexus Automotive Italia è uno degli undici membri azionisti e fondatori di Nexus Automotive International e riveste quindi una posizione importante anche a livello internazionale, grazie alla presenza di Elisabetta Pascoli nel Board direttivo di Nexus International, in rappresentanza di tutti i Soci Italiani.

NEXUS Automotive International è una rete a livello globale di produttori e distributori di parti per auto, moto e camion. Ad oggi, NEXUS è presente in più di 138 paesi con 176 distributori indipendenti, 8760 aziende affiliate, 81 produttori. Grazie al suo approccio innovativo e imprenditoriale, la rete è in grado di fornire un’ampia gamma di servizi. Inoltre, partecipa alla creazione del futuro dell’aftermarket tramite il suo impegno nello sviluppo di nuove mobilità, nel rispetto dell’ecologia e con un costante occhio alle tematiche di rilievo e attuali.