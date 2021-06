Chiara Francini è la testimonial del nuovo spot lanciato dal Gruppo Hera

Firma la campagna pubblicitaria KleinRusso con produzione di Filmmaster e regia di Sydney Sibilia

Protagonista dello spot è la casa. Una casa “parlante”, che esprime a Chiara Francini tutto il suo entusiasmo per essere finalmente in grado di produrre ed usare energia 100% rinnovabile grazie all’istallazione dei pannelli fotovoltaici.

Hera Comm torna on air e online con una nuova campagna pubblicitaria dedicata all’offerta Hera Fotovoltaico che vede come protagonista Chiara Francini. Il piano media, curato da Geotag, prevede passaggi in tv da 30”, 15” e 10”, radio, display e connected tv.

“Hera Fotovoltaico rappresenta l’icona del percorso di transizione energetica da consumatore a prosumer. Un percorso che vede Hera Comm accompagnare il cliente con un’assistenza continua e customizzata nella scelta, con l’installazione e la fruizione dell’energia solare garantendo, al contempo, la sostenibilità dell’acquisto dell’impianto con bonus fiscale in fattura, servizio chiavi in mano e venticinque anni di garanzia sul rendimento dei pannelli“, si legge nella nota.

“Il claim scelto “Una casa sostenibile è una casa più felice” rappresenta il punto di arrivo dell’intero percorso che vede protagonisti il Gruppo Hera ed i suoi clienti, con l’invito a seguire l’esempio e affidarsi ad un’azienda che in un futuro green ci crede davvero e lo dimostra nei fatti”, commenta Giuseppe Gagliano, Direttore Centrale Relazioni Esterne del Gruppo Hera.

La regia dello spot è di Sydney Sibilia, noto al pubblico soprattutto per la trilogia di “Smetto quando voglio” e “L’incredibile storia de l’Isola delle Rose”, che racconta: “Sono molto contento di aver diretto questo spot sulla sostenibilità che è un tema molto importante, anzi forse il tema più importante. L’utilizzo dell’energia solare non è più fantascienza come quando ero piccolo e poter avere una casa ecosostenibile è una cosa a cui tutti dovrebbero aspirare”.

“Ringrazio Sydney, Chiara e la casa di produzione”, dichiara Antonio Fatini, Direttore creativo esecutivo di KleinRusso, “perché, oltre alla professionalità e ai ruoli specifici, è evidente come l’alchimia che si è creata durante tutta la produzione abbia dato veramente un valore aggiunto al film”.

La creatività viene sviluppata su media differenti, privilegiando l’awareness per la campagna di posizionamento e la conversion per quella commerciale.

“È stato un vero piacere prendere parte a questo progetto in cui la sostenibilità non è una bandiera da sventolare, ma qualcosa di concreto e a portata di tutti. Grazie Hera”, dichiara infine Fabrizio Russo, CEO di KleinRusso.

Gruppo Hera informazioni

Il Gruppo Hera è dal 2002 la prima realtà italiana di aggregazione di aziende municipalizzate che, con un approccio multi-business, gestisce la fornitura di servizi energetici e ambientali. La più grande ambizione è costruire un nuovo modello di sviluppo economico del territorio, nel rispetto dell’ambiente, tenendo al centro le esigenze di tutti gli stakeholder.

Si tratta di una delle maggiori multiutility nazionali, che ha fatto del rapporto diretto con il territorio un vero e proprio asset che ha migliorato la resilienza e la capacità di rispondere ai cambiamenti e alle nuove esigenze.

Far parte di un ecosistema ha accelerato l’evoluzione della cultura aziendale: sostenibilità, economia circolare e innovazione vanno di pari passo per offrire un approccio più smart e digitale sul territorio.

I settori in cui opera principalmente sono quello ambientale (gestione e trattamento dei rifiuti), idrico (acquedotto, fognature e depurazione) ed energetico (distribuzione e vendita di energia elettrica, gas e servizi energia), ma offriamo anche servizi per l’illuminazione pubblica e telecomunicazioni, adottando sempre un modello di business orientato alla creazione di valore condiviso per tutti gli stakeholder.

Chiara Francini immagine pubblica

Chiara Francini, nota attrice fiorentina, disarma, spiazza, avvolge con la sua sincerità. Non ha maschere e non pone scudi tra lei e gli altri. Quel valore non è soltanto un pregio che porta con sé nella propria arte, ma rappresenta una vera e propria disposizione della sua anima nei confronti della vita. Per questa sua spontaneità e professionalità, è stata individuata come la voce più adatta per portare un messaggio così rilevante come quello della sostenibilità; e renderlo familiare a tutti.