Veronafiere, sottoscritto l’aumento di capitale

Con 28,6 milioni su 30 complessivi, è stato sottoscritto al 95% l’aumento di capitale di Veronafiere Spa al termine della prima fase riservata ai Soci, conclusasi alla mezzanotte di mercoledì. Si prevede che l’aumento sarà concluso nei tempi con la sottoscrizione del 100% dell’aumento di capitale, dal momento che alcuni soci hanno già manifestato il loro interesse per l’inoptato. “Esprimo la soddisfazione personale e di tutto il consiglio di amministrazione per il risultato di questa prima fase di aumento di capitale, che vede i soci confermare la volontà unanime espressa nella recente assemblea– ha detto Maurizio Danese, nella foto, presidente di Veronafiere nel corso della conferenza stampa – È un ulteriore passo concreto verso l’uscita da un periodo estremamente complesso per il sistema fieristico mondiale. Ora, grazie alle nuove risorse ricevute, sarà possibile riattivare un piano di investimenti su linee di consolidamento e sviluppo condivise con i soci. Tra i punti fermi, il presidio delle rassegne leader internazionali nel quartiere fieristico di proprietà; un trasferimento delle azioni più agevole per i soci; l’individuazione di partner per il rafforzamento della società sullo scenario nazionale e internazionale, attraverso alleanze, aggregazioni e collaborazioni, sempre mantenendo un forte radicamento territoriale su Verona”.