Ruffini: l’Italia ha cambiato passo

L’Italia con il governo Draghi ha cambiato passo. Questa l’opinione dell’amministrazione delegato Moncler, Remo Ruffini, nella foto. “L’altra sera vedevo in televisione cosa ha fatto di buono nei primi 100 giorni. Ha lavorato su due punti fondamentali: siamo quasi una eccellenza sulle vaccinazioni, abbiamo messo a punto questo piano che dovrebbe rilanciare l’Italia, un’occasione unica per l’Italia”, ha spiegato Ruffini a margine della consegna del Premio Rosa Camuna a Palazzo Lombardia. Il premier Draghi “è una eccellenza, ce lo aspettavamo, lo sapevamo e lo sta confermando”. Il suo governo “è una grossa rivoluzione, potremmo diventare leader in Europa. E di questo ne beneficeremo tutti sia a livello economico sia a livello reputazionale sia a livello di percezione della ‘marca-Italia'”.