Anicav annuncia la nomina di Presidente per Marco Serafini

Anicav, associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro, rinnova i suoi vertici. Marco Serafini è stato eletto nuovo presidente per il prossimo quadriennio, raccogliendo il testimone di Antonio Ferraioli, che ha guidato l’associazione negli ultimi otto anni.

“Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia che hanno voluto accordarmi, non posso che essere orgoglioso di guidare l’Associazione nella quale ho militato sin da giovane imprenditore – ha dichiarato il neopresidente –. Responsabilità sociale, etica ed ambientale, valorizzazione delle nostre produzioni e dialogo con la filiera e le Istituzioni saranno le linee guida su cui incentrerò il mio mandato. In continuità con la presidenza Ferraioli, andrà, inoltre, proseguita l’azione di riposizionamento e rafforzamento reputazionale dell’Associazione e del settore. Ci aspettano anni intensi nei quali saranno necessari visione e impegno, qualità che non mancano alle nostre aziende e ai nostri imprenditori”.

Chi è Marco Serafini

Serafini, 59 anni, rappresentante legale di Desco, azienda conserviera con sede nel Lazio, a Pontinia, è stato ai vertici delle due organizzazioni internazionali del pomodoro da industria: dal 2006 al 2008 ha ricoperto la carica di vicepresidente di Amitom (Association Méditeranéenne Internationale de la Tomate) e dal 2008 al 2010 quella di presidente del Wptc (World Processing Tomato Council).

Marco Serafini sarà affiancato dal nuovo Consiglio di Presidenza formato dai vicepresidenti Pasquale D’Acunzi, Francesco Mutti, Aldo Rodolfi, Filippo Torrente e Gianluigi Di Leo, in rappresentanza dei Giovani imprenditori, e dal tesoriere Carmine Alfano.

Anicav

ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve Alimentari Vegetali – nata a Napoli il 5 Febbraio 1945, è l’Associazione di rappresentanza delle aziende private che operano nel settore della trasformazione e della conservazione dei prodotti vegetali.

Con circa 100 associati rappresenta circa i 3/4 di tutto il pomodoro trasformato in Italia e più della metà dei legumi conservati in Italia.

In particolare, l’ANICAV è la più grande associazione di rappresentanza delle imprese di trasformazione di pomodoro al mondo per numero di imprese aderenti e quantità di prodotto trasformato.

Nel 2020 il fatturato dell’intero comparto produttivo delle conserve di pomodoro e legumi è stato di 4,7 miliardi di Euro, di cui oltre il 70% prodotto dalle aziende associate ad ANICAV.